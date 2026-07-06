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Halk TV Spor 45 yaşında bahis cezası aldı: Parayı verip sahalara dönecek

45 yaşında bahis cezası aldı: Parayı verip sahalara dönecek

Bahis soruşturmasından 12 ay ceza alan Altay'ın 45 yaşındaki golcüsü Murat Uluç için sahalara dönme şansı doğdu. Deneyimli isim TFF'den çıkacak para cezasına çevirme haberine kilitlendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
45 yaşında bahis cezası aldı: Parayı verip sahalara dönecek

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturmasında 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alan sağ kanat Onur Efe (24) ve santrfor Murat Uluç (45) yeni sezon öncesi cezaların kaldırılma ihtimaliyle umutlandı.

PARA CEZASINA ÇEVİRMEYİ BEKLİYOR

Normal şartlarda yeşil sahalara kasım ayında dönmesi gereken iki futbolcu, TFF tarafından hak mahrumiyeti cezalarının para cezasına dönüştürülme iddiasının gündeme gelmesiyle moral buldu.

Altay için Süper Lig şartıAltay için Süper Lig şartı

HAFTA İÇİNDE KARAR AÇIKLANACAK

Siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki önemli silahlarından olan Onur Efe ve Murat Uluç'u yakından ilgilendiren kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor. Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı ismi olan, en yaşlı golcü ünvanını da elinde bulunduran Murat Uluç, jübilesinden 3 yıl sonra 2022'de kulübün transfer yasağıyla sahalara dönmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altay TFF
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