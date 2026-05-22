Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 34. ve son haftasına 2 puan farkla lider olarak giren Al Nassr, sahasında konuk ettiği Damac'ı 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı.

Arabistan ekibinin şampiyonluk kutlamasına Ronaldo'nun hareketleri damga vurdu.

Al Nassr'ın gollerini 34. dakikada Mane, 52. dakikada Coman, 63. ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla Al Nassr, diğer maçların sonuçlarına bakmadan şampiyon oldu.

CRISTIANO RONALDO'NUN HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Al Nassr'da 3. sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle ilk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.

Portekizli yıldız futbolcunun kupa seremonisinde yaptığı hareketler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

4.5 MİLYONDAN KİMSE ANLAYAMADI

Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, kupayı platformda eline aldıktan sonra ilginç hareketler yaptı.

Dünyaca ünlü yıldızın hareketleri Al Nassr'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

4.5 milyon görüntülenme alan videoyu izleyenlerden hiç kimse Ronaldo'nun hareketlerinin ne anlama geldiğini anlayamadı.