42 yıllık kulüp adını değiştirdi

1984 yılında kurulan ve TFF 2. Lig'de yer alan 42 yıllık kulüp olan 24 Erzincanspor, adında değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamada kulübünün yeni adının ''Erzincanspor Kulübü'' olduğu ifade edildi.

LOGO AYNI ŞEKİLDE KALACAK

Erzincan ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, “Anagold 24 Erzincanspor Kulübü” olan kulüp ismimiz, “Erzincanspor Kulübü” olarak değiştirilmiştir.



Ayrıca, kulübümüzün mevcut logosu 2026-2027 sezonunda herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin kullanılmaya devam edilecektir. Kulübümüz, köklü geçmişinden aldığı güç ve sorumluluk bilinciyle, Erzincan’ı en iyi şekilde temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.



Alınan kararın kulübümüze, camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''

LİGİ 11. SIRADA BİTİRDİ

Erzincanspor Kulübü, TFF 2. Lig'de geride bıraktığımız sezonda oynadığı 36 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi alarak 51 puan topladı ve 11. oldu.