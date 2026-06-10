Yaz transfer döneminin sıcak isimlerinden biri Alexander Sörloth oldu.

Serie A devi Juventus, 30 yaşındaki Norveçli santrfor için Atletico Madrid'e resmi teklifini iletti. Ancak İtalyan ekibinin masaya koyduğu 22 milyon euro, İspanya'da karşılık bulmadı. Atletico yönetimi teklifi geri çevirerek beklediği rakamı net biçimde ortaya koydu: 40 milyon euro.

MILAN DA KUYRUKTA

Sörloth'un peşinde yalnızca Juventus yok. AC Milan'ın da Norveçli golcünün durumunu yakından izlediği ve olası bir transfere dahil olmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu tablo, yaz döneminde İtalya merkezli ciddi bir rekabete zemin hazırlıyor.

İKİ KULÜP ARASINDA BİRDEN FAZLA DOSYA

Atletico Madrid ile Juventus arasındaki trafik yalnızca Sörloth dosyasıyla sınırlı değil. İspanyol ekibinin, Juventus forması giyen Nico Gonzalez ile de ilgilendiği belirtildi. Ancak kaynaklar, iki görüşmenin birbirinden bağımsız yürütüldüğünü vurguluyor.

DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR

Atletico'da zaman zaman parlayan ancak düzenli olarak ilk onbirde yer bulamayan Sörloth'un kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan golcünün, kendisine daha fazla sorumluluk sunacak projelere sıcak baktığı öne sürülüyor.

13 GOLLE SEZONU KAPATTI

Geride kalan sezonda La Liga'da 35 maça çıkan Sörloth, bu karşılaşmaların 20'sine ilk onbirde başladı ve 13 golle sezonunu kapattı.