4 yılda 119 gol attı 3 şamiyonluk yaşadı: Veda etti

İspanyol devi Barcelona'da 4 yıl forma giyen Robert Lewandowski, veda etti.

37 yaşındaki golcü Barcelona formasıyla 191 maçta 119 gol atarken, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

Lewandowski, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumun kesiştiği herkese teşekkür ederim. Bana kariyerimin en inanılmaz dönemini yaşama fırsatını verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Barça ait olduğu yere geri döndü. Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya."

"EFSANE OLARAK AYRILIYOR"



Barcelona da Lewandowski için açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler."