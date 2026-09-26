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Halk TV Spor 4 maçta da kazanamadı: ''Ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz'' diyerek istifa etti

4 maçta da kazanamadı: ''Ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz'' diyerek istifa etti

TFF 3. Lig'de istifa gelişmesi yaşandı. 4 maçta da galibiyet gelmeyince teknik direktör ''Ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz'' diyerek görevinden istifa etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
4 maçta da kazanamadı: ''Ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz'' diyerek istifa etti

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Gaziemirspor’a da evinde 1-0 yenilerek ilk 4 maç sonunda galibiyetle tanışamayan Karşıyaka’da taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Burhanettin Basatemür karşılaşmanın ardından görevini bıraktı.

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''BU GÖREVİ BIRAKIYORUZ''

Maçın son bölümünde kırmızı kartla saha dışına gönderilen tecrübeli teknik adam, “Bu şekilde oynadığımız bir maçın bu skorla sonuçlanmasının açıklanacak hiçbir tarafı yok. Konuşulacak da hiçbir tarafı yok. Gerçekten olmuyor demek ki. Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstermemize rağmen oyuncularımızla beraber bu maçın bu şekilde sonuçlanması bizim bırakmamızı gerektiriyor. O yüzden ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.

Basatemür geçen sezon Play-Off oynattığı yeşil-kırmızılı takımla bu yıl beklentiyi karşılayamayınca taraftarın tepkisini çekmişti.

4 MAÇTA 0 ÇEKTİLER

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

İzmir ekibi, 2 beraberlik yaşarken 2 de yenilgi aldı ve topladığı 2 puanla maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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