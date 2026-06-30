4 futbolcu penaltıyı atmayı reddedince Paraguay'a elendiler

Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 42. dakikasında Paraguay Julio Enciso'nun attığı golle öne geçti. Almanya'nın cevabı 54. dakikada Kai Havertz'den geldi.

PARAGUAY TUR ATLADI

Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 4-3 üstün gelen Paraguay adını son 16 turuna yazdırdı.

BASKIDAN DOLAYI PENALTIYI ATMAYI REDDETTİLER

Alınan mağlubiyet Almanya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'in haberine göre; Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown ve Malick Thiaw yaşadıkları baskı nedeniyle altıncı penaltıyı kullanmayı reddetti.

DAHA ÖNCE HİÇ PENALTI ATMAYAN JONATHAN TAH KULLANIP KAÇIRDI

Bunun üzerine kariyerinde daha önce hiç penaltı kullanmamış olan Jonathan Tah sorumluluk alarak penaltıyı kullansa da başarılı olamadı.