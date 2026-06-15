4 bin kişi katıldı: Yetenek avcıları sporcuları izledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen İstanbul’un Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri tamamlandı.

İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, sporcular ve ailelerden oluşan 4 bin kişinin katılımıyla adeta bir spor festivali havasında geçti. 13 Haziran’daki yarı final müsabakalarının ardından 14 Haziran’da oynanan final maçlarında şampiyonlar belli oldu. Profesyonel ve amatör kulüplerden gelen yetenek avcıları da tribündeki yerini alarak genç sporcuları mercek altına aldı.

YAKLAŞIK 1.100 GENÇ YETENEK KULÜPLERİN TAKİBİNDEYDİ

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk yerinde takip ettiği etkinlikte İBB’nin İstanbul’un Spor Okulları projesi kapsamında aldıkları eğitimlerde başarı göstererek Gelişim Grupları’na alındıktan sonra finallere kalmayı da başaran yaklaşık bin 100 sporcu, Tuzla’da şampiyonluk için ter döktü.

Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futbol, okçuluk, sutopu, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam on branşta düzenlenen finaller, profesyonel kariyer hedefleyen çocuklar için ciddi bir vitrin oldu.

Geçmiş yıllarda bu finallerden keşfedilerek profesyonel ve amatör kulüplerin altyapısına kazandırılan binden fazla çocuğa, bu yıl yenileri eklendi. Çok sayıda profesyonel ve amatör kulüplerin altyapı sorumluları, geleceğin yıldızlarını keşfetmek için final heyecanına ortak oldu.

Oyun ve dijital deneyim alanlarının yanı sıra çeşitli sahne gösterileriyle katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu sunan Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri, branşlardaki final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.