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3'te 3 yaptık: Şahanesiniz kızlar

Balkan Şampiyonası'nda 2 takımımız da dolu dizgin gidiyor. 3'te 3 yaptık. Şahanesiniz kızlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3'te 3 yaptık: Şahanesiniz kızlar

Balkan Şampiyonası'nda genç kızlarımız dolu dizgin gidiyor. 3'te 3 yaptık. Şahanesiniz kızlar.
Hem U16, hem de 17 takımlarımız şampiyonada 3. maçlarını da kazandılar.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim

U16 Milli Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 (26-24, 25-15, 25-17) mağlup etti. Kızlarımız ilk 2 maçı da kazanmıştı.

3'te 3 yaptık: Şahanesiniz kızlar - Resim : 2
Millilerimizin grup aşamasında kalan maçları şu şekilde:
24 Temmuz Cuma
15.00 Sırbistan-Türkiye
25 Temmuz Cumartesi
20.00 Yunanistan-Türkiye

U17 TAKIMIMIZ DA 3. GALİBİYETİNİ ALDI

U17 Milli Takımımız, Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Karadağ'ı 3-2 (25-22, 23-25ü 15-25, 25-22, 15-10) yendi. U17 Takımımız da ilk 2 maçını galip bitirmişti.

3'te 3 yaptık: Şahanesiniz kızlar - Resim : 3
Milli Takımımızın Balkan Şampiyonası grup etabında kalan maçları şu şekilde:
24 Temmuz Cuma
15.00 Türkiye-Bulgaristan
25 Temmuz Cumartesi
17.00 Arnavutluk-Türkiye

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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