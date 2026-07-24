3'te 3 yaptık: Şahanesiniz kızlar
Balkan Şampiyonası'nda 2 takımımız da dolu dizgin gidiyor. 3'te 3 yaptık. Şahanesiniz kızlar.
Balkan Şampiyonası'nda genç kızlarımız dolu dizgin gidiyor. 3'te 3 yaptık. Şahanesiniz kızlar.
Hem U16, hem de 17 takımlarımız şampiyonada 3. maçlarını da kazandılar.
U16 Milli Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 (26-24, 25-15, 25-17) mağlup etti. Kızlarımız ilk 2 maçı da kazanmıştı.
Millilerimizin grup aşamasında kalan maçları şu şekilde:
24 Temmuz Cuma
15.00 Sırbistan-Türkiye
25 Temmuz Cumartesi
20.00 Yunanistan-Türkiye
U17 TAKIMIMIZ DA 3. GALİBİYETİNİ ALDI
U17 Milli Takımımız, Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Karadağ'ı 3-2 (25-22, 23-25ü 15-25, 25-22, 15-10) yendi. U17 Takımımız da ilk 2 maçını galip bitirmişti.
Milli Takımımızın Balkan Şampiyonası grup etabında kalan maçları şu şekilde:
24 Temmuz Cuma
15.00 Türkiye-Bulgaristan
25 Temmuz Cumartesi
17.00 Arnavutluk-Türkiye