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Halk TV Spor 375 milyon ödedi: Acun Ilıcalı ilk transferi yaptı

375 milyon ödedi: Acun Ilıcalı ilk transferi yaptı

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk transferini yaptı. 375 milyon ödedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
375 milyon ödedi: Acun Ilıcalı ilk transferi yaptı

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon Championship'te play off'a kalmış, maçlarını da kazanarak Premier Lig'e çıkmıştı. Hull City, Premier Lig için ilk transferini yaptı.

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Hulllive'daki habere göre İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Jack Butland, Hull City'ye bu yaz transfer döneminde imza atan ilk oyuncu oldu.

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2012'de İngiltere Milli Takımı'nda oynayan, Büyük Britanya Olimpiyat Takımı'nın da kalesinde yer alan Butland, Birmingham City, Manchester United, Barnsley ve Derby County'de de forma giydi.

375 milyon ödedi: Acun Ilıcalı ilk transferi yaptı - Resim : 2
Butland için 6 milyon sterlin (Yaklaşık 375 milyon lira) ödendiği belirtildi. 2 yıllık sözleşme imzalanırken, 3. yıl için de opsiyon bulunduğu bildirildi.
Jack Butland, Rangers'tan ayrılması için özel bir şey gerektiğini ve Premier Lig'de Hull City'de oynama fırsatının tam da bu olduğunu söyledi.
33 yaşındaki Butland, 3 yıldır İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers kalesini koruyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Transfer
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