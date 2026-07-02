375 milyon ödedi: Acun Ilıcalı ilk transferi yaptı

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon Championship'te play off'a kalmış, maçlarını da kazanarak Premier Lig'e çıkmıştı. Hull City, Premier Lig için ilk transferini yaptı.

Hulllive'daki habere göre İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Jack Butland, Hull City'ye bu yaz transfer döneminde imza atan ilk oyuncu oldu.

GLASGOW RANGERS'TAN GELDİ

2012'de İngiltere Milli Takımı'nda oynayan, Büyük Britanya Olimpiyat Takımı'nın da kalesinde yer alan Butland, Birmingham City, Manchester United, Barnsley ve Derby County'de de forma giydi.



Butland için 6 milyon sterlin (Yaklaşık 375 milyon lira) ödendiği belirtildi. 2 yıllık sözleşme imzalanırken, 3. yıl için de opsiyon bulunduğu bildirildi.

Jack Butland, Rangers'tan ayrılması için özel bir şey gerektiğini ve Premier Lig'de Hull City'de oynama fırsatının tam da bu olduğunu söyledi.

33 yaşındaki Butland, 3 yıldır İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers kalesini koruyordu.