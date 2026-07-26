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Halk TV Spor 37 yaşında emekli olup kramponlarını oğluna devretti

37 yaşında emekli olup kramponlarını oğluna devretti

37 yaşındaki orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli isim, kramponlarını Altınordu altyapısında oynayan oğluna devretti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
37 yaşında emekli olup kramponlarını oğluna devretti

Son olarak geçen sezon 2'nci ligde Bucaspor 1928 ve Altınordu'da top koşturan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, futbol kariyerine nokta koydu. Futbola İzmirspor'da başlayıp aynı kulüpte profesyonel olan Yılmaz, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Tecrübeli oyuncu kariyerinde Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, İnegölspor, Nazillispor, Hatayspor, Samsunspor, Altay, Kocaelispor, Iğdır FK ve Bergama FK formalarını da terletti.

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KRAMPONLARI OĞLUNA DEVRETTİ

1. ligde 76 maçta 5 gol, 2'nci ligde 314 müsabakada 22 gol, 3'üncü ligde 111 karşılaşmada 14 gol atıp, kupada 29 maçta 2 kez rakip fileleri sarsan Yılmaz Özeren, "Veda zamanı" başlığıyla yaptığı açıklamada kramponları Altınordu altyapısında oynayan oğlu Emir'e devrettiğini ifade ederek, "Benim ayaklarımdaydı şimdi onun. Kramponlar değil sadece; emek, hayal ve mücadele de devrediliyor. Bayrak sende oğlum. Gururla izleyeceğim. Yolun açık, şansın bol" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altınordu Emekli
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