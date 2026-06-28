Türk at yarışı tarihinin en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlendi. Yüzüncü yıl coşkusuyla binlerce yarışseverin nefesini tuttuğu koşuda zafer, sahibi Emrah Nalçakan'a ait "Bay Nalçakan" isimli safkana nasip oldu. Efsane jokey Halis Karataş'ın jokeliğini üstlendiği "Bay Nalçakan", rakiplerine geçit vermeyerek tarihi koşuyu önde tamamladı.

"36 YILDIR BU AN İÇİN KOŞTUM"

Zaferinin ardından coşkusunu gizleyemeyen Halis Karataş, duygusal bir açıklama yaptı. Onlarca yıllık at yarışı kariyerinde pek çok ilki başardığını vurgulayan Karataş, Gazi Koşusu'nun kendisi için bambaşka bir anlam taşıdığını belirtti.

"Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz" diyen Karataş, askerlik dönemi dışında geçen 36-37 yıl boyunca bu koşuya katılmak için her şeyini ortaya koyduğunu ifade etti. 100. yıl olmasının zafere ayrı bir anlam kattığını vurgulayan deneyimli jokey, "Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım" diyerek şükranlarını dile getirdi.

KOŞUNUN KRİTİK ANI: 800 METREDEKİ O KARAR

Halis Karataş, zaferin hangi anda şekillendiğini de gözler önüne serdi. Yarışın kırılma noktasının 800 metre işaretinde yaşandığını anlatan Karataş, o anlara ilişkin şunları söyledi: "Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim." Saniyeler içinde verilen bu cesur karar, tarihe geçen zaferin fitilini ateşledi.

EFSANENİN KARİYERİNE BİR HALKA DAHA

Türkiye'nin en tanınan ve başarılı jokeyleri arasında gösterilen Halis Karataş, bu zaferle kariyerinin en parlak sayfalarından birini daha yazdı. Gazi Koşusu'nun 100. yılında kazanılan bu başarı, hem Karataş hem de sahibi Emrah Nalçakan ile safkan "Bay Nalçakan" için tarihe geçecek bir an olarak hafızalara kazındı.

Yarışı dolduran binlerce yarışsevere de seslenen Karataş, "Bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum" diyerek büyük coşkuyu birlikte yaşadıkları taraftarlara da minnettarlığını iletti.