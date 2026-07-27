34 maçta 9 gol atmıştı: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Akdeniz kulübünün açıklamasında, Güven Yalçın ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

34 MAÇTA 9 GOL ATTI

27 yaşındaki deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 34 resmi maça çıktı ve 9 gol atarken 1 de asist yaptı.

GÜVEN YALÇIN KARİYERİ

5 Ocak 1999'da Almanya'nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan genç oyuncu, burada gösterdiği performansla A takım seviyesine yükselmeyi başardı.

2018 yazında Beşiktaş'a transfer olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda sergilediği çıkışla taraftarın beğenisini kazandı. Süper Lig'de attığı kritik gollerle dikkat çeken genç forvet, özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hareketli oyunuyla ön plana çıktı.

Beşiktaş kariyerinde zaman zaman kiralık olarak forma giyen Güven Yalçın, 2021-2022 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandı. Burada Avrupa'nın önemli liglerinden birinde deneyim kazanırken, sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döndü.

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından 2022 yazında İtalyan ekibi Genoa'ya bonservissiz transfer olan Güven Yalçın, ilk sezonunda Serie B'de mücadele ederek takımının Serie A'ya yükselmesine katkı sağladı. Daha sonra kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etti.

Ardından kariyerini Portekiz'de sürdüren Güven Yalçın, farklı liglerde edindiği deneyimlerle gelişimini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'de Alanyaspor forması giydi.