34 maçta 34 gol attı TFF 2. Lig takımından istediği maaş şaşkınlık yarattı

Süper Lig'de futbolculara ödenen transfer ve imza paraları konuşulurken, TFF 2. Lig'den de bir iddia geldi ve gündem oldu. Geçen sezon 34 maçta 34 gol atan golcü oyuncunun kendisini transfer etmek isteyen takımdan istediği maaş şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Kemal Rüzgar, 34 maçta 34 gol atarak müthiş bir rakama ulaştı.

ELAZIĞSPOR İSTEDİ

30 yaşındaki futbolcuya bu sezon TFF 2. Lig'e şampiyonluk iddiasıyla başlamayı hedefleyen Elazığspor'un talip olduğu belirtildi. Medyabar'daki habere göre; Elazığspor yönetimi maaş ve prim dahil toplam 32 milyon TL’lik bir teklif sundu.

Kemal Rüzgar'ın ise Elazığspor'dan yıllık net 30 milyon TL maaş ve 5 milyon TL şampiyonluk primi istediği iddia edildi. Toplam 35 milyon liralık talep şaşkınlık yarattı.

Ancak Elazığspor'un bu futbolcudan vazgeçmediği ve teklifinri 33 milyon liraya çıkarmayı kararlaştırdığı haberde yer aldı.

Taraflar arasında görüşmenin sürdüğü ifade edildi.