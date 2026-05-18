Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Rizespor Beşiktaş maçında neler konuşulduğu ortaya çıktı

34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Rizespor Beşiktaş maçında neler konuşulduğu ortaya çıktı

Süper Lig'in 34. ve son haftasının VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin YouTube hesabı üzerinden yayınlanan videoda Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında iptal edilen golde neler konuşulduğu da yayınlandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Rizespor Beşiktaş maçında neler konuşulduğu ortaya çıktı

Süper Lig'de 34. haftanın maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), YouTube resmi hesabından haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE KONUŞULDU?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibinin attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
Pozisyonda neler konuşulduğu ortaya çıktı.
İşte konuşmalar:

VAR: Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.
Asen Albayrak: Tamam.
VAR: Mavi 6 numaralı oyuncunun.
Asen Albayrak: Evet gördüm, golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.
VAR: Evet, kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını görün.
Asen Albayrak: Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.
VAR: Coğrafi olarak ofsaytta.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig TFF
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro