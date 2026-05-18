34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Rizespor Beşiktaş maçında neler konuşulduğu ortaya çıktı

Süper Lig'de 34. haftanın maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), YouTube resmi hesabından haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE KONUŞULDU?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibinin attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

Pozisyonda neler konuşulduğu ortaya çıktı.

İşte konuşmalar:

VAR: Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.

Asen Albayrak: Tamam.

VAR: Mavi 6 numaralı oyuncunun.

Asen Albayrak: Evet gördüm, golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.

VAR: Evet, kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını görün.

Asen Albayrak: Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.

VAR: Coğrafi olarak ofsaytta.