34. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Rizespor Beşiktaş maçında neler konuşulduğu ortaya çıktı
Süper Lig'in 34. ve son haftasının VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin YouTube hesabı üzerinden yayınlanan videoda Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında iptal edilen golde neler konuşulduğu da yayınlandı.
Süper Lig'de 34. haftanın maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), YouTube resmi hesabından haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını paylaştı.
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE KONUŞULDU?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibinin attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
Pozisyonda neler konuşulduğu ortaya çıktı.
İşte konuşmalar:
VAR: Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.
Asen Albayrak: Tamam.
VAR: Mavi 6 numaralı oyuncunun.
Asen Albayrak: Evet gördüm, golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.
VAR: Evet, kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını görün.
Asen Albayrak: Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.
VAR: Coğrafi olarak ofsaytta.