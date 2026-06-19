300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı
Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasıyla Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına başladı. Ilıcalı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için teklif yaptı.
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İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselen Hull City'de Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı.
ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTİYOR
300 milyon euroluk Premier Lig bonusunun önemli bir kısmını transferlere harcamayı planlayan Acun Ilıcalı sürpriz bir isim için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklifte bulundu.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın kaleci transferi yapacak olması nedeniyle geri plana düşmek istemeyen Ersin Destanoğlu'nun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Mert Günok'un yetersiz bulunan performansı ve daha sonrasında ayrılığı nedeniyle kaleye geçen Ersin Destanoğlu, 32 maçta forma giydi. Destanoğlu, kalesinde 34 gol gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi