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Halk TV Spor 300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı

300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı

Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasıyla Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına başladı. Ilıcalı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için teklif yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı

İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselen Hull City'de Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı.

ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTİYOR

300 milyon euroluk Premier Lig bonusunun önemli bir kısmını transferlere harcamayı planlayan Acun Ilıcalı sürpriz bir isim için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklifte bulundu.

300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı - Resim : 1

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın kaleci transferi yapacak olması nedeniyle geri plana düşmek istemeyen Ersin Destanoğlu'nun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Mert Günok'un yetersiz bulunan performansı ve daha sonrasında ayrılığı nedeniyle kaleye geçen Ersin Destanoğlu, 32 maçta forma giydi. Destanoğlu, kalesinde 34 gol gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Hull City Acun Ilıcalı
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