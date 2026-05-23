Karşıyaka Spor Kulübü'nun 30 yıldır beklediği Zübeyde Hanım Stadyumu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı sonucunda Cemil Tugay'a yetki verildi.

30 yıllık stat hasret bitiyor: İzmir'de dev stat için gerekli karar çıktı
Karşıyaka Spor Kulübü'nün 30 yıla yakın süredir beklediği yeni stadyumu için kritik önerge kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü meclis toplantısında Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak yeni stat projesiyle ilgili önemli bir karar alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

CEMİL TUGAY'A YETKİ VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan önerge kapsamında, Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerindeki alanda yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için kamu kurumlarıyla gerekli iş birliği ve protokol süreçlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı. Meclis kararıyla Başkan Cemil Tugay’a gerekli protokollerin imzalanması, resmi işlemlerin tamamlanması ve yapım sürecine ilişkin idari çalışmaların yürütülmesi için yetki verildi.

"DÖNEM BİTMEDEN STADI AÇACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, proje sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu anda stadın uygulama projesi çalışılıyor. Beraberinde ruhsat işleri yapılacak. Projeyi değiştiremiyoruz. Yapılan projenin bir müellifi var ve süreç o şekilde devam ediyor. Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor. Umuyorum bu dönem bitmeden stadı açacağız" ifadelerini kullandı.

