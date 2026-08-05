30 milyon euro harcayan kulüp başkanı yabancı oyuncu transferi için kente havaalanı yapacak!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'nın başkanı Savaş Balçık, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübe önemli ölçüde kendi imkanlarıyla destek verdiğini belirten Balçık, bugüne kadar yaklaşık 30 milyon euro harcandığını söyledi. Balçık, "Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştiriler beni üzdü. Çorum'daki iş dünyası kulübe beklenen desteği vermedi. Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum" dedi.

Başarı için şehirde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Balçık, "Sadece Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlamıyoruz. Hedefimiz Çorum'u dünyaya tanıtmak. Çorum'u sadece futbolda değil, şehir olarak da çok daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

"ÇORUM'A HAVAALANINI BİZ YAPACAĞIZ"

Savaş Balçık, "Şehirde havaalanı olmaması transfer çalışmalarını olumsuz etkiliyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Havaalanı meselesi özellikle yabancı oyuncuların transferinde önemli bir etken. Havaalanı meselesi önümüze çok geliyor. Bu yüzden Çorum’a havaalanını biz yapacağız. Bunun için lobi çalışması yapmamıza gerek yok. Biz lobi değil direkt operasyon yapıyoruz, yani icraata geçiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalara başladık.”