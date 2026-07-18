3 yıl önce Galatasaray'daydı: Çorum'a gitti

3 sezon önce Galatasaray forması giyen Fatih Eren Uğur'un yeni takımı belli oldu. Çorum'a gitti.

Efeler Ligi'nin Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, tecrübeli voleybolcu Fatih Eren Uğur'u transfer etti.

Çorum Haber'den Ömür Soytemiz'in haberine göre 36 yaşındaki orta oyuncu, yeni sezonda Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

3 YIL ÖNCE GALATASARAY'DAYDI

Tecrübeli oyuncu kariyerinde önemli takımların formalarını giydi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yer alan Fatih Eren Uğur, ayrıca Tofaş, Milli Piyango, Ziraat Bankası, Afyon Belediye, Kula Belediyesi, Arhavi Belediyesi, Spor Toto, Halkbank, Bursa Belediye, Hatay Belediye gibi takımlarda da oynadı.

Sungurlu Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Fatih Eren Uğur'a kırmızı-siyahlı ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.