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3 maçı da farklı kazandı: 7-1 kaybedince görevine son verildi

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'da 7-1'lik alınan Eskişehirspor yenilgisi teknik direktör Polat Çetin'i koltuğundan etti. Yerine gelecek isim ise belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3 maçı da farklı kazandı: 7-1 kaybedince görevine son verildi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 3 maçta 3 galibiyetle liderlik koltuğunda başladıktan sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a 7-1 yenilen Balıkesirspor'da tek yenilgi teknik direktör Polat Çetin'i koltuğundan etti.

Kırmızı-beyazlı yönetim, sezon başında göreve gelen Çetin'le ağır hezimet sonrası yollarını ayırdı.

Balıkesirspor, Polat Çetin'in yerine takımı geçen sezon ilk yarıda çalıştıran Cem Kavçak'la söz kesti.

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CEM KAVÇAK KULÜPTEN İSTİFA ETMİŞTİ

48 yaşındaki Cem Kavçak takımı play-off hattındayken geçen sezon devre arasında önemli futbolcuların ayrılması sonrası istifa etmişti.

Kavçak geçen sezon Balıkesir'den ayrıldıktan sonra ikinci yarıda Çorluspor 1947'yi çalıştırdı.

LİGDEKİ DURUMU

Bu sezon TFF 3. Lig'de 4 maça çıkan Balıkesirspor, 3 galibiyet alırken tek yenilgisini Eskişehirspor'a karşı yaşadı.

Balıkesir ekibi, kazandığı 3 maçta 4-1, 3-0 ve 4-1'lik skorlar aldı.

Balıkesirspor, 9 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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