Halk TV Spor 3 maçı da farklı kazandı: 7-1 kaybedince görevine son verildi

3 maçı da farklı kazandı: 7-1 kaybedince görevine son verildi TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'da 7-1'lik alınan Eskişehirspor yenilgisi teknik direktör Polat Çetin'i koltuğundan etti. Yerine gelecek isim ise belli oldu.