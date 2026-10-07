3. Lig kulübünü satın almak isteyen ünlü iş adamı yardım istedi

TFF 3. Lig ekibi Adanaspor'un el değiştireceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, kulübü devralmak için girişimlerde bulunan Adanalı iş insanı Uğur Özdemir sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün geleceği adına sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Özdemir, görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade etti. Ünlü iş adamı ayrıca taraftarlara seslenerek yardım istedi.

"ADANASPOR'UN DURUMU BENİ HAREKETE GEÇİRDİ"

Yaklaşık bir buçuk aydır Adanaspor'u devralma konusunda çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Uğur Özdemir, bu düşüncenin kulüple kurduğu bağ sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

Oğlunun Adanaspor altyapısında forma giydiğini hatırlatan Özdemir, bu nedenle tesislerde ve maçlarda daha fazla vakit geçirdiğini belirterek kulübün mevcut tablosunun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Adanaspor'un Adana için önemli bir marka olduğunu vurgulayan iş insanı, yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla sorumluluk almaya karar verdiğini kaydetti.

GÖRÜŞMELERDE OLUMLU BEKLENTİ

Devir sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, temasların olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirten Özdemir, kısa süre içerisinde netleşme beklediğini ifade etti.

Kamuoyunda çıkan haberlerin ve ortaya atılan iddiaların zaman zaman görüşmeleri zorlaştırdığını da dile getiren Özdemir, buna rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi.

TARAFTARDAN YARDIM İSTEDİ

Adanaspor taraftarına da seslenen Uğur Özdemir, resmi açıklamalar yapılıncaya kadar sağduyulu olunması gerektiğini vurguladı.

Sürecin hassas bir şekilde yürütüldüğünü belirten Özdemir, taraftarların kulübe destek vermeye devam etmesini istedi. Özellikle maç günlerinde tribünlerin boş kalmaması gerektiğini ifade eden iş insanı, takımın bu dönemde birlik ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

UĞUR ÖZDEMİR KİMDİR?

Adanaspor'u devralma girişimiyle spor kamuoyunun gündemine giren Uğur Özdemir, Adana doğumlu bir iş insanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İnşaat ve medikal sektörlerinde yatırımları bulunan Özdemir, şirketlerinin bir kısmının İstanbul merkezli olduğunu, ayrıca yurt dışında da ticari faaliyetleri bulunduğunu açıkladı. Buna rağmen Adana ile bağının hiç kopmadığını belirten Özdemir, yaşamını kentte sürdürdüğünü ve çocuklarının eğitim hayatına da Adana'da devam ettiğini söyledi.

Özdemir ayrıca, devir sürecinin nasıl sonuçlanacağına bakılmaksızın kamuoyunu bizzat bilgilendireceğini ve gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşacağını sözlerine ekledi.