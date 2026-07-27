3 dakika 25 saniyede hat-trick yapan yıldız forvet Amedspor'da

Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır ekibi, yaptığı flaş transferi resmen açıkladı.

GIFT ORBAN AMEDSPOR'DA

Amedspor, bonservisi Hoffenheim'da olan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı transfer ettiğini açıkladı.

Golcü oyuncu 1 yıllık kiralık olarak imzayı attı.

2023 YILINDA HAT-TRICK REKORU KIRDI

Gift Orban, 2023 yılında Gent forması giyerken UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Rams Başakşehir karşısında tarihi bir performansa imza attı.

Nijeryalı golcü, yalnızca 3 dakika 25 saniye içinde kaydettiği üç golle UEFA kulüp organizasyonları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olarak rekorun sahibi oldu.

GIFT ORBAN'IN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Gift Orban, geçen sezon Hellas Verona'da oynadığı 29 maçta 7 gol atarken 2 asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde KAA Gent, Lyon, Hoffenheim ve Hellas Verona'da oynadı.