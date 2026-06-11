3 büyükler gözlemci yollayacak: Bini aşkın yıldız adayı mücadele edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un Spor Okulları’nda aldıkları eğitimlerde başarı göstererek Gelişim Grupları’na seçilen yıldız sporcu adaylarının mücadele ettiği 2026 Gelişim Ligi Finalleri hafta sonu yapılacak.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul’un, İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nde altıncısını düzenleyeceği organizasyonda, 13 Haziran’da yarı final, 14 Haziran’da ise final müsabakaları yapılacak.

BİNDEN FAZLA YILDIZ ADAYI MÜCADELE EDECEK

İstanbul’un Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri’nde bini aşkın yıldız adayı atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futbol, okçuluk, sutopu, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere, toplam 10 branşta rekabet edecek.

KULÜPLER YENİ YILDIZLARINI BULMAYA GELECEK

İBB’nin hem çocukları sporla tanıştırmak hem de branşlarında başarılı olanlara profesyonelliğe gidecek yolu açmak amacıyla hayata geçirdiği projeyi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, ENKA ve İBBSK gibi birçok spor kulübünün gözlemcisi de yerinde takip edecek.

Kulüpler, yetenekli buldukları çocukları altyapılarına davet edebilecek. İBB Spor Okulları’nda bugüne kadar çeşitli branşlarda bine yakın çocuk amatör ve profesyonel kulüplerin altyapılarına geçiş yaptı.

FİNALLER FESTİVAL HAVASINDA OLACAK

Bir festival havasında geçmesi beklenen ve ailelerle birlikte yaklaşık 4 bin kişinin katılımının beklendiği İBB Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri çerçevesinde oyun ve dijital deneyim alanları oluşturulurken, çeşitli sahne gösterileri de yapılacak.