Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 3-0 yenildi: "Bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk" dedi

3-0 yenildi: "Bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk" dedi

TFF 1. Lig'de 3-0 yenildikleri maçtan sonra rakip takım için "Bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3-0 yenildi: "Bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk" dedi

TFF 1. Lig'de deplasmanda 3-0 yenildikleri maçın ardından rakip takım için "Bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk" dedi.

Üst üste 2. kez yenildi "Oyuncularım iyi mücadele etti" dediÜst üste 2. kez yenildi "Oyuncularım iyi mücadele etti" dedi

Ligin 8. hafta maçında Antalyaspor, kendi sahasında Vanspor'u 3-0 mağlup etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçtan sonra şunları söyledi:
"Bir haftadır takımla beraberiz. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Oyuncularımız antrenmanlarda çok istekli ve iştahlıydı. Antrenmanlardaki enerjiyi sahaya da yansıttık. Zaman zaman topu Vanspor'a verdiğimiz anlar oldu ama bu takımın gol yememeyi de öğrenmesi gerekiyor. Oyuncular da çok özveriliydi. Rakibe daha temaslı oynamamız gerekiyor. Biraz daha agresif olmamız gerekiyor. Bugün o mücadeleyi de karakteri de ortaya koydular. Futbolcularımız maçı kazanmak için büyük bir efor sarfetti, güzel bir galibiyet oldu. Net bir galibiyet aldık. Milli arada eksikliklerimizi tamamlayacağız. Takıma çok güveniyoruz. Potansiyeli yüksek bir takıma sahibiz."

"BUNU YAPABİLECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORDUK"

Vanspor Teknik Direktörü Cevdet Göç ise milli maç arasına moralli girmek amacıyla sahaya çıktıklarını belirtti.
Antalyaspor'un da moralli bir şekilde karşılaşmaya çıktığını ifade eden Göç, şöyle devam etti:
"Antalyaspor'un bunu yapabileceklerini tahmin ediyorduk. Stratejimizi hazırladık ama hesabımızda olmayan bir oyun ortaya koyduk. Son haftalarda iyi giden oyunumuzu bugün sahada görememek bizi skordan daha çok üzdü. Tecrübeli bir takımla oynadık. Onlar da bizim kötü olduğumuz anı değerlendirdi. Bireysel hatalarla kolay goller yedik. Çok üzgünüz. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Toparlanacağız. Vanspor'u alt sıralardan kurtaracağımıza inanıyoruz. Öyle de olacak."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig Antalyaspor Van
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro