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25 yıl sonra katıldık İspanya'ya yıkıldık: Sırada Arjantin

Milli takımımız 25 yıl sonra katılmaya hak kazandığı şampiyonada İspanya'ya yenildi. Sıradaki rakip Arjantin.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
25 yıl sonra katıldık İspanya'ya yıkıldık: Sırada Arjantin

Kadın U20 Milli Takımımız, 25 yıl aranın ardından katılma hakkı kazandığı IHF U20 Kadınlar Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

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Çin'in Jinzhong kentinde oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanyollar oldu.
Milli takımımız rakibine karşılık vermeye çalışsa da ilk yarıyı İspanya 18-11 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren İspanya, salondan 33-19 galip ayrıldı.

EN SKORER KÜBRANUR ÇINAR OLDU

Ay yıldızlılarımızda Kübranur Çınar attığı 4 golle takımın en skorer ismi olurken, Buğu Dönmez 3 gol kaydetti.

25 yıl sonra katıldık İspanya'ya yıkıldık: Sırada Arjantin - Resim : 2
Hande Muhcu, Gazel Dikme, Azra Öztürk, Sıdıka Öz ve Buket Seven ikişer golle katkı sunarken, Sudenaz Dağlı ile Sümeyye Durdu da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

Kadın U20 Milli Takımımız, grup aşamasındaki son maçında 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.
Mücadele, IHF Competitions YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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