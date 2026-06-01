23 yıl sonra boksa döndü: İlk maçında altın madalya kazandı

23 yıl sonra ringe çıkan eski milli boksör Mustafa Genç, altın madalya ile zaferini taçlandırdı.

Eski milli boksör Mustafa Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası için Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda hazırlandı.

50 YAŞINDA ALTIN MADAYA KAZANDI

Genç, 23 yıllık aranın ardından Almanya'da ringe çıktı. Bir dönem Ordu ile Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerini de yürüten 50 yaşındaki Genç, ağır sıklet (+100 kilo) kategorisinde finalde Alman rakibi Andreas Fehlauer'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

