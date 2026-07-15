Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 23 yaşında ama 6 yılda 7 transfer yaptı

23 yaşında ama 6 yılda 7 transfer yaptı

23 yaşındaki Birkan Yılmaz, futbola 6 yıl önce başladı ve 7. transferini yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
23 yaşında ama 6 yılda 7 transfer yaptı

Stoper olarak görev Birkan Yılmaz, Tokat'ta başladığı futbolda bir rekora doğru koşuyor. 23 yaşında. Ama 6 yılda 7 transfer yaptı.

Kulübü satılınca başkanlığı bitmişti: O da TFF 2. Lig kulübünü satın alıyorKulübü satılınca başkanlığı bitmişti: O da TFF 2. Lig kulübünü satın alıyor

Tokatspor'dan sonra Manisa FK'ya geçen Birkan Yılmaz, bu kulüpte 1.5 sezon geçirdi.
Manisa FK'dan Karadeniz ekibi Pazarspor'a kiralık olarak gönderildi.
Bir sonraki sezon bu kez de 68 Aksaray Belediyespor'a kiralık olarak imza attı. Ardından Erbaaspor'da da kiralık olarak forma giyen Birkan Yılmaz, Manisa'ya dönerek Manisa FK'da 1 sezon kaldı. Ve Çankaya SK'ya transfer oldu.

ALİAĞA FK'YA İMZAYI ATTI

Birkan Yılmaz, bu kez de TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK'ya imzayı attı.
Birkan Yılmaz'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Manisa FK, 68 Aksaray Belediyespor ve Erbaaspor takımlarında şampiyonluk yaşayan genç oyuncu daha önce Tokatspor, Pazarspor ve son olarak Çankaya Spor Kulübü’nde forma giydi. Birkan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Transfer TFF 2. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro