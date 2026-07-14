23 ülkeden 2 bin 853 sporcu ağırlanacak: Geri sayıma geçildi

Doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiren Uludağ Premium Ultra Trail, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcuyu ağırlayacak.

Bursa'nın simgelerinden Uludağ, bu hafta sonu Türkiye'nin en büyük doğa koşusu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

2 BİN 253 SPORCU KATILACAK

Dokuzuncu kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 17-19 Temmuz tarihleri arasında 23 ülkeden 2 bin 853 sporcuyu bir araya getirerek hem doğa hem de spor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşecek yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bauhaus Türkiye ve Bursa Teleferik’in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Ceylan Splend’or Uludağ, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye, Herbalife ve ANDA Arama Kurtarma’nın destekleriyle koşulacak. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer alacak.

23 ÜLKEDEN SPORCU YARIŞACAK

Uludağ Premium Ultra Trail, bu sene Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan’dan toplam 2 bin 853 sporcuyu ağırlayacak.

HER SEVİYEYE UYGUN PARKURLAR HAZIR

Katılımcılar, 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkurdan kendilerine uygun olan rotada mücadele edecek.



Yarış programı kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü 70K, 42K, 30K ve 16K etaplarının startı verilecek. Organizasyonun son günü olan 19 Temmuz Pazar günü ise 6K yarışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu ile minikler de organizasyon heyecanına ortak olacak. Üç günlük etkinlik, dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu yıl yapılan güncellemelerle birlikte özellikle uzun parkurlar yeni bir deneyim sunacak. 70 kilometrelik etapta sporcular ilk kez Uludağ Zirvesi'nden geçerken, 42 kilometrelik parkur da küçük zirve bölgesini kapsayan yeni rotasıyla dikkat çekiyor. Teknik geçişleri, orman yolları ve doğal manzaralarıyla parkurlar, katılımcılara zorlu olduğu kadar keyifli bir yarış tecrübesi yaşatacak.