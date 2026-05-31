Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 22 yıl sonra gelen şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı

22 yıl sonra gelen şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı

İngiltere Premier Lig'de 22 yıl aranın ardından şampiyon olan Arsenal, başkent Londra'da düzenlenen geçit töreniyle şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
22 yıl sonra gelen şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu başkent Londra'da düzenlenen geçit töreninde taraftarlarıyla kutladı.

2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG! Arsenal penaltılarda yıkıldıŞampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG! Arsenal penaltılarda yıkıldı

COŞKULU KUTLAMA YAPILDI

Arsenalli futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz." dedi.

Kaptan Martin Odegaard, "Çok mutluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem." derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik." şeklinde görüş belirtti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arsenal Premier Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro