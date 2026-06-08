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Halk TV Spor 2.08'lik dev Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı

2.08'lik dev Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, 2.08 boyundaki ABD'li oyuncuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
2.08'lik dev Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinden sonra bir transfer daha açıkladı.

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Sarı lacivertli kulüp, 2.08 boyundaki ABD'li smaçör Matthew John Anderson'u kadrosuna kattığını sosyal medyadan duyurdu.

ZİRAAT'TE OYNAMIŞTI

18 Nisan 1987 doğumlu Matthew John Anderson, ABD Milli Takımı ile 2016 ve 2014 olimpiyatlarında bronz madalya, 2014 Dünya Ligi ve 2015 Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

2.08'lik dev Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı - Resim : 2
Rus voleybol kulübü Zenit Kazan ile CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
İtalya Erkekler Voleybol Ligi'nin güçlü takımlarında da forma giyen Matthew John Anderson, 2023-2025 yılları arasında Ziraat Bankası Voleybol Takımı'nda da oynadı.
ABD'li oyuncu geçen sezon ise Japonya'nın Nippon Steel Sakai Blazers takımında yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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