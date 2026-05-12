20 yıldır oynuyor neredeyse EYT'li olacak: 39 yaşındaki Yasin Öztekin imzayı attı

Futbola 2007'de Almanya'nın Dortmund takımında başlayan, bugüne kadar 12 takımda forma giyen 39 yaşındaki Yasin Öztekin, 13. imzasını attı.

Neredeyse EYT'den emekli olacak olan Yasin Öztekin'in yeni takımı TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor oldu.

Geçen sezonu İzmir Çoruhlu takımında kapatan Yasin Öztekin'in transferi resmen açıklandı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

Yasin Öztekin, Dortmund'ta futbola başladıktan sonra Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye'ye adımını attı.

Ardından Trabzonspor'a, oradan da Kayseri Erciyesspor'a geçti.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Yasin; Göztepe, Sivasspor, Samsunspor'dan sonra tekrar Göztepe'ye geçti. Ardından Bucaspor ve Yalova FK'da, son olarak da İzmir Çoruhlu'da oynadı.

Yasin Öztekin, kariyerinde 6 kupa kazandı.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Yasin, o dönemde 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşadı.