20 yaşında 1.98 boyunda tam bir sayı makinesi: Sultanlar Ligi'ne bir flaş transfer daha

Dünyanın en ünlü yıldızlarının mücadele ettiği Vodafone Sultanlar Ligi'nde bir transfer bombası daha patladı.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan voleybolunun genç yeteneği Iva Dudova'yı transfer etti.

Eczacıbaşı Dynavit'in 20 yaşında ve 1.98 boyundaki Iva Dudova'ya sözleşme imzalattırdığı belirtildi.

SAYI MAKİNESİ! MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Pasör çaprazı olarak görev yapan ve sayı maninesi olan Iva Dudova, 2020'den bu yana VC Maritza takımında forma giyiyordu.



Genç yaşına rağmen Bulgaristan Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından olan Iva Dudova, kariyerinde ilk kez Bulgaristan dışında bir takımda forma giyecek.