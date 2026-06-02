2 kulüp düşürdü yenisine başkan oldu: Şimdi siz hapı yutmadınız mı

Elazığ basını, Kastamonuspor’da başkanlık görevine gelen Arif Osman Gençtürk'ü "Şimdi siz hapı yutmadınız mı" diyerek duyurdu. Gençtürk, 23 Elazığ FK ve Edirnespor'u küme düşürmüştü.

TFF 2. Lig'de yer alan Kastamonuspor'un yeni başkanı Arif Osman Gençtürk oldu.
Arif Osman Gençtürk, daha önce 23 Elazığ FK’da başkanlık koltuğunda oturmuş, kulübü 3. Lig'den amatör lige düşürerek büyük tepki almıştı.
Daha sonrasında ise tesisleri tahrip ederek Gençtürk'ün hakkında soruşturma açılmıştı.

''SİZ ŞİMDİ HAPI YUTMADINIZ MI''

Elazığ basını, Kastamonuspor'da başkanlık görevine getirilen Arif Osman Gençtürk'ü "Şimdi siz hapı yutmadınız mı" diyerek duyurdu.

EDİRNESPOR'U DA KÜME DÜŞÜRMÜŞTÜ

Arif Osman Gençtürk, başkanlık görevinde Edirnespor'u da küme düşürmüştü.
Gençtürk'ün 2 kulübü küme düşürmesi sonrası Kastamonuspor camiasında büyük bir panik yaşandı.

CENGİZ AYGÜN GÖREVİNİ DEVRETTİ

İsmail Dikmenli Spor Tesislerinde düzenlenen kongrede, yıllarca kulüp başkanlığı görevini sürdüren Cengiz Aygün, görevini Arif Osman Gençtürk’e devretti.

Yeni yönetim kurulu, ilerleyen günlerde görev dağılımını tamamlamasıyla hem takımı yapılandırması hem de transfer çalışmaları konusunda yol haritası belirlemesi planlanıyor.

