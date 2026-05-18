2 gözü 2 çeşme 2 takıma mesaj: Hakkımız helal değil hesaplaşacağız!

Antalyaspor, Süper Lig'de son haftada kendi sahasında Kocaelispor'u 1-0 yense de küme düşmekten kurtulamadı.

Kırmızı beyazlı taraftarlar maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ise özellikle 2 takıma sert bir mesaj gönderdi. Perçin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a haklarını helal etmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Galatasaray’ı anladım, tamamen yedeklerle çıktılar. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye hakkımızı helal etmiyoruz. Gençlerbirliği, Trabzonspor’a kupayı verdi; karşılığında ligi aldı. Fenerbahçe ise 2-0’dan 3-2 öne geçti, sonra bilerek maçı verdi. İkisiyle de elbet bir gün hesaplaşacağız. Elimizden geleni yaptık ama ligde kalamadık. Çeksinler bunu... İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum. Yapacaklarını yaptılar."

SAMİ UĞURLU: KİMSE BAĞLI KALMAMALIYDIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise şu ifadeleri kullandı:



"Diğer takımlara bir şey söyleyemiyoruz. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ligi bitirmişlerdi. Oraya bırakmamak, kimseye bağlı kalmamak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız hatalar muhakkak vardır. Takım küme düştüyse bizim de o sorumluluğu almamız gerekiyordu. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman aldım. Transferin olup olmaması, diğer sorunlarla ilgili konuşmadım. Konuşmayacağım da. Bulunduğumuz şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha iyisi de olabilirdi ama gücümüz maalesef bu kadarına yetti. Son haftaya kalmaması gerekiyordu."