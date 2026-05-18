2 faul yaptılar 3 sarı kart gördüler: "Dikkatimi çekti"

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirirken, "En önemli veri, 2 faul yapan Fenerbahçeli futbolcuların 3 sarı kart görmesiydi. Dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Kasımhaşa maçıyla ilgili "Aslında verilen bu iki pozisyon ve yenilen goller, Fenerbahçe adına sezonun özeti gibiydi. İlk 45 dakika sona erdiğinde yönetim-teknik heyet değişimleri ile yeni sezona girecek Fenerbahçe’de, sahada bulunan oyuncuğu topluluğundan ‘Hangileri kalacak, hangileri olmayacak acaba?’ sorusu akıllara getirmiştir muhakkak" ifadelerini kullandı.

Aydınus, Hürriyet'teki yazısında "İlk yarının istatistikleri skor ile tamamen tersti. Topla oynama yüzde 77’ye 23, rakip ceza sahasına girme 19’a 3 Fenerbahçe lehine idi. Ancak en önemli veri, 2 faul yapan Fenerbahçeli futbolcuların 3 sarı kart görmesiydi. Dikkatimi çekti" dedi.

"AYNI TAS AYNI HAMAM"

Aydınus, maçın hakemi Mehmet Türkmen'le ilgili de şöyle yazdı:
"Hakem Mehmet Türkmen mi? Aynı tas aynı hamam. Bir ileri iki geri dahi değil, hep geriye gidiş! Eeee tabi nasıl yönetirse yönetsin yine maç, yine maç. O da kendini ‘Ben en iyisiyim’ sanıyor. Örnek Muğla-Elazığ maçı sonrası bu karşılaşmaya verilmesi. Son Süper Lig maçının bu müsabakadan önce Kayseri-Eyüp maçı olması vs. Bu atamalara bakınca MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Düdük bende, istediğim kararı verip istediğimi istediğim maça atarım” diyor. Türkmen, gelecek sezon için hakem kadrosunda FİFA hakemi olarak kalacak. Kalmalı da kesinlikle. Zira yeni sezonun hakem formlarının tanıtımı için de gerekli olacak sezon başında."

