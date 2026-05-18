2 çocuk Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkardı: Ben Galatasaraylıyım o yüzden yaktım

İnegöl'deki Fenerbahçeliler Derneği'nde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı.

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale edip, söndürdü.

2 çocuğun, dernekte zarara neden olan yangını çıkardığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘GALATARASAYLIYIM, FENERBAHÇE’Yİ SEVMİYORUM’

Olaya ilişkin yürütülen çalışmada kaçan çocukların Baran K. ve Münür Ç. olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından çocuklar bulundu. Psikolog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklardan Baran K.’nin, “Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe'yi. O yüzden yaktım” dediği belirtildi. Her iki çocuk da ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.