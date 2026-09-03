19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında. 19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. 19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız için kritik gün. Almanya ile çeyrek finalde mücadele edecek.
Almanya'da 19 yaşında ve 1.83 boyundaki smaçör'e dikkat! Almanya, son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenerken genç smaçör 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
İlk kez Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda oynayan Leana, çeyrek finale kadar 96 sayı üretti. Set başına 4,36 sayıyla Almanya’nın en skorer oyuncusu konumunda.
Filenin Sultanları'ndan bugün de galibiyet bekliyoruz. Almanya'yı elersek yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geleceğiz.
Türkiye-Almanya maçı bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.