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Halk TV Spor 19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında. 19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. 19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 2
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Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız için kritik gün. Almanya ile çeyrek finalde mücadele edecek.

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 3
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Almanya'da 19 yaşında ve 1.83 boyundaki smaçör'e dikkat! Almanya, son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenerken genç smaçör 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 4
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İlk kez Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda oynayan Leana, çeyrek finale kadar 96 sayı üretti. Set başına 4,36 sayıyla Almanya’nın en skorer oyuncusu konumunda.

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'ndan bugün de galibiyet bekliyoruz. Almanya'yı elersek yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geleceğiz.

19'luk 1.83 boyundaki smaçöre dikkat! Filenin Sultanları Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 6
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Türkiye-Almanya maçı bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Filenin Sultanları Milli Takım Almanya Avrupa Şampiyonası
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