1.97'lik Rus yıldız Galatasaray'a imzayı attı ilk mesajını yolladı

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı. Rus yıldız Vita Akimova ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Vita Akimova’yı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2002 doğumlu Rus pasör çaprazı Akimova ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Dinamo Ak Bars ile başlayan oyuncu, sırasıyla Sparta Nizhny Novgorod, Dinamo Metar, Virtus Le Cannet, Igor Gorgonzola Novara ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Akimova oynadığı takımlarda 1 Rusya Ligi, 1 Fransa Ligi, 2 Rusya Kupası, 1 CEV Challenge Cup, 1 CEV Cup şampiyonluğu yaşadı.

CEV Challenge Cup’ta MVP ve en skorer oyuncu seçilirken; Fransa Ligi’inde MVP, en skorer oyuncu ve en iyi pasör çaprazı ünvanı aldı.

Vita Akimova’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."

"YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Akimova, anlaşmanın açıklanmasının ardından ilk mesajını yolladı. Rus oyuncu şunları söyledi:

"Böylesine büyük bir camianın ve Gala ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici.

Bu yeni bölüm için heyecanlı ve gururluyum. Takımla, taraftarlarla tanışmak ve birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.

Yakında görüşürüz."