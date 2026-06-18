1.94'lük dev imzayı attı: Resmen açıklandı

Avrupa futbolunda bir transfer bombası daha patladı. 2021'den bu yana İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Ibrahima Konate'nin yeni takımı açıklandı.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ünlü stoper ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

27 YAŞINDA BOYU 1.94

27 yaşında ve 1.94 boyundaki Ibrahima Konate, özellikle hava toplarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

Liverpool'a Almanya'nın Leipzig takımından transfer edilen Konate, iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Konate, Liverpool formasıyla çıktığı 183 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.