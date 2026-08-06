Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 1.93'lük yıldız oyuncu Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı

1.93'lük yıldız oyuncu Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı

Galatasaray, 1.93 boyundaki milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer resmen açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
1.93'lük yıldız oyuncu Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. 1.93 boyundaki milli oyuncu Galatasaray'a imzayı attı.

Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi!Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi!

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek.

1.93'lük yıldız oyuncu Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı - Resim : 2
Kulüp kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma SK’da forma giyen oyuncumuz, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.
Cafer Kirkit oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Balkan Kupası kazandı.
Cafer Kirkit’e sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz."

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

25 yaşındaki Cafer Kirkit, 1.93 boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor.
Yıldız oyuncu milli takımda da oynuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro