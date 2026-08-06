1.93'lük yıldız oyuncu Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. 1.93 boyundaki milli oyuncu Galatasaray'a imzayı attı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek.



Kulüp kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma SK’da forma giyen oyuncumuz, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.

Cafer Kirkit oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Balkan Kupası kazandı.

Cafer Kirkit’e sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz."

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

25 yaşındaki Cafer Kirkit, 1.93 boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor.

Yıldız oyuncu milli takımda da oynuyor.