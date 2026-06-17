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1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı

VakıfBank'la yollarını 1 hafta önce açıklanan Derya Cebecioğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı. Derya imzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 1
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Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 1 hafta önce Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırmıştı.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 2
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Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda altyapıdan yetişen Derya Cebecioğlu ile ile vedalaşıldığı belirtilmişti.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 3
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Açıklamada "VakıfBank’ta 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cebecioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edildi" denilmişti.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 4
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Çiçekle uğurlanan Derya Cebecioğlu'na yapılan açıklamada teşekkür edilmişti.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 5
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Aradan 1 hafta geçtikten sonra Derya Cebecioğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 6
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Türk Hava Yolları Kulübü, Derya Cebecioğlu'nun transferini yaptığı açıklamayla duyurdu.

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 7
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 8
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"Hoş Geldin Derya Cebecioğlu! Kadın Voleybol A Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli smaçör Derya Cebecioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Derya Cebecioğlu’na ailemize hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 9
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1.87 boyunda ve 25 yaşındaki Derya smaçör olarak görev yapıyor.

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