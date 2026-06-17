1.87'lik 25 yaşındaki Derya'nın yeni takımı resmen açıklandı: İmzayı attı
VakıfBank'la yollarını 1 hafta önce açıklanan Derya Cebecioğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı. Derya imzayı attı.
Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 1 hafta önce Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırmıştı.
Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda altyapıdan yetişen Derya Cebecioğlu ile ile vedalaşıldığı belirtilmişti.
Açıklamada "VakıfBank’ta 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cebecioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edildi" denilmişti.
Çiçekle uğurlanan Derya Cebecioğlu'na yapılan açıklamada teşekkür edilmişti.
Aradan 1 hafta geçtikten sonra Derya Cebecioğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı.
Türk Hava Yolları Kulübü, Derya Cebecioğlu'nun transferini yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hoş Geldin Derya Cebecioğlu! Kadın Voleybol A Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli smaçör Derya Cebecioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Derya Cebecioğlu’na ailemize hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
1.87 boyunda ve 25 yaşındaki Derya smaçör olarak görev yapıyor.