Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 1.86'lık golcü Amedspor'a: Kovacevic geliyor

1.86'lık golcü Amedspor'a: Kovacevic geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, Kovacevic iddiası ortaya atıldı. 1.86'lık golcüye teklif yapıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
1.86'lık golcü Amedspor'a: Kovacevic geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un transferdeki hedefi ortaya çıktı.
Amedspor'un Hırvat golcü Franko Kovacevic için teklifte bulunduğu belirtildi.

Amedspor Icardi'yi resmen açıkladıAmedspor Icardi'yi resmen açıkladı

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor son olarak Macaristan’da Ferencvaros takımında oynayan Hırvat santrfor Franko Kovacevic'i almak için harekete geçti.
Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği de belirtildi.

27 YAŞINDA 1.86 BOYUNDA

27 yaşındaki Franko KovaCeviC, 1.86 metre boyunda. Hırvat futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

1.86'lık golcü Amedspor'a: Kovacevic geliyor - Resim : 2
Hırvat golcü NK Varazdin, Rijeka, Hajduk Split, Hoffenheim II, FC Cincinnati (ABD), NK Rudes, Domzale (Slovenya), Wehen Wiesbaden (Almanya) ve Gangwon FC (Güney Kore) ve Ferencvaros takımlarında oynadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro