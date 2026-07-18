1.86'lık golcü Amedspor'a: Kovacevic geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un transferdeki hedefi ortaya çıktı.

Amedspor'un Hırvat golcü Franko Kovacevic için teklifte bulunduğu belirtildi.

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor son olarak Macaristan’da Ferencvaros takımında oynayan Hırvat santrfor Franko Kovacevic'i almak için harekete geçti.

Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği de belirtildi.

27 YAŞINDA 1.86 BOYUNDA

27 yaşındaki Franko KovaCeviC, 1.86 metre boyunda. Hırvat futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.



Hırvat golcü NK Varazdin, Rijeka, Hajduk Split, Hoffenheim II, FC Cincinnati (ABD), NK Rudes, Domzale (Slovenya), Wehen Wiesbaden (Almanya) ve Gangwon FC (Güney Kore) ve Ferencvaros takımlarında oynadı.