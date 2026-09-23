1.84'lük Galatasaraylı Myriam Sylla podyumda fırtına gibi esti nefes kesti: Mankenler yaya kaldı!
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Myriam Sylla, podyumda fırtına gibi esti nefes kesti! Mankenler yaya kaldı!
İtalyan voleybolunun yıldız isimlerinden Myriam Sylla, geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. 31 yaşında ve 1.84 boyundaki Myriam, bu sezon da sarı kırmızılı formayı giyecek.
Myriam Sylla'nın kariyerinde İtalya Milli Takımı formasıyla önemli başarılar bulunuyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşadı.
Avrupa, Milletler Ligi, Dünya şampiyonlukları da bulunuyor. Dünya voleybolunun önemli ülkelerinden İtalya'nın milli takımının değişmez isimleri arasında yer alıyor.
İtalya'nın en ünlü voleybolcuları arasında gösterilen Myriam Sylla'nın Vero Volley Milano'dan Galatasaray'a transfer olması ülkesinde uzun süre gündemden düşmemişti.
Myriam Sylla, şimdi İtalya'da yeniden gündemde. Ama bu kez voleybolla değil, mankenliği ile. 1.84'lük Myriam Sylla podyumda fırtına gibi esti nefesler kesildi! Mankenler yaya kaldı!
Myriam Sylla, Milano Moda Haftası'nda podyumda yürürken herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeni kısa saç modeliyme podyuma çıkan Myriam Sylla, izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı ve alkışlandı.
Hatta Vouge İtalya'daki şu ifadeler dikkat çekti: "Myriam Sylla'nın sahadaki en belirleyici özelliği bulaşıcı coşkusuysa, azmi ve kararlılığı, 184 boyundaki etkileyici, kaslı ve zarif vücuduyla birleşince, alışılmadık bir kadınsılık ortaya çıkarıyor; bunun sebebi de çocukken bale eğitimi almış olması."
Moda Haftası'nda 2022-2023 sezonunda VakıfBank'ta forma giyen bir başka İtalyan voleybolcu Paola Egonu da podyuma çıktı ve alkış aldı.