1.84'lük Galatasaraylı Myriam Sylla podyumda fırtına gibi esti nefes kesti: Mankenler yaya kaldı!

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Hatta Vouge İtalya'daki şu ifadeler dikkat çekti: "Myriam Sylla'nın sahadaki en belirleyici özelliği bulaşıcı coşkusuysa, azmi ve kararlılığı, 184 boyundaki etkileyici, kaslı ve zarif vücuduyla birleşince, alışılmadık bir kadınsılık ortaya çıkarıyor; bunun sebebi de çocukken bale eğitimi almış olması."