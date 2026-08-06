18 golle Portekiz'i salladı Türkiye'ye yola çıktı: Çorum FK'ya gol makinesi geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Kırmızı siyahlıların geçen sezon Portekiz Ligi'ni sallayan golcü oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği ve önemli mesafe katettiği belirtildi.

Çorum FK'nın Pierre-Emerick Aubameyang ve Luciano Rodriguez'in transferlerini gerçekleştirememişti. Bu kez hedefteki ismin Portekiz'in Nacional takımının Venezuellalı golcüsü Jesus Ramirez olduğu ortaya çıktı.

33 MAÇTA 18 GOL ATTI

Jesus Ramirez, Nacional takımında geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 18 gol attı. Nacional, ligi 14. sırada bitirirken, Ramirez'in golleriyle düşme hattının dışında kaldı.

Ramirez, geçen sezon gol krallığı yarışında da dünyaca ünlü isimlerle yarıştı.

28 yaşındaki futbolcu 18 golle 4. sırada yer aldı. Portekiz Ligi'nde gol krallığı yarışında Luis Suarez 28 golle ilk sırada sezonu tamamlarken, 22 golle Vangelis Pavlidis ikinci, 20 golle Yanis Begraoui de üçüncü oldu.