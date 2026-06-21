Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından sert bir değerlendirme yaptı. Yağcıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler başta olmak üzere birçok ismi eleştirirken teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine de soru işareti koydu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek grup aşamasını geçemedi ve turnuvaya erken veda etti. Performanstan derin bir hayal kırıklığı duyan spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, yaşananları masaya yatırdı ve bazı isimlere ağır eleştiriler yöneltti.

ÇALHANOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Yağcıoğlu'nun en sert sözleri milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na yönelik oldu. Çalhanoğlu'nun kritik pozisyonlarda şut atmaktan kaçındığını ve topu yana aktarmayı tercih ettiğini vurgulayan Yağcıoğlu, bu tutumun bir kaptan için kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etti. Merih Demiral'ın cesaretini örnek göstererek Çalhanoğlu'nun çekingen tutumunu doğrudan eleştirdi. İlker Yağcıoğlu Kerem Aktürkoğlu'nu da eleştirdi.

ARDA GÜLER'E AĞIR SÖZLER

Yağcıoğlu'nun bir diğer hedefi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler oldu. Tüm Türkiye'nin Güler'in başarısı için dua ettiğini ve Real Madrid maçlarını takip ettiğini hatırlatan Yağcıoğlu, Paraguay karşısında sahadan silinen genç yıldıza sert çıktı. Güler'in maçta hiçbir iz bırakamadığını net bir dille ortaya koydu.

150 ŞUTTAN 0 GOL

Yağcıoğlu, turnuva genelinde milli takımın ürettiği 150 şuta karşın gol atamamasını da ağır bir dille eleştirdi. 10 kişi kalan bir rakibe karşı bile galibiyet sağlayamayan bir takımın bu performansı savunacak hiçbir gerekçesi olmadığını vurguladı. Hakaret içeren yorumları kabul etmediğini belirtmekle birlikte futbolcuların cevabı sahada vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ SORU İŞARETİ

Teknik direktör Vincenzo Montella cephesinde de Yağcıoğlu'nun sert bir tutum sergiledi. İtalyan çalıştırıcının inatçı tutumunun ve taktiksel esneklikten uzak yaklaşımının bu sonucu doğurduğunu belirten Yağcıoğlu, Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği konusunda ciddi şüpheler taşıdığını açıkça ortaya koydu. Esneklikten uzak bir teknik direktörün faturayı ağır ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

TURNUVADA TEK OLUMLU İSİM

Yağcıoğlu, eleştirilerinin ortasında tek istisna olarak sağ bek Mert Müldür'ü gösterdi. Turnuva boyunca elinden gelenin fazlasını ortaya koyan Müldür'ün performansını takdirle karşıladığını belirten yorumcu, diğer oyuncuların bu tutumu örnek alması gerektiğinin de altını çizdi.