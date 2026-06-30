15 gol attı: 15 milyon euroya serbest kaldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli bir ayrılık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto’nun Rusya temsilcisi Zenit'e kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAP'TA TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Zenit ile sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonus karşılığında anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır."

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA 15 GOL KAYDETTİ

Trabzonspor’a 2025-26 sezonunun başında Belçika ekibi Cercle Brugge takımından 5 Milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Felipe Augusto, bordo-mavili formayla başarılı bir sezon geçirdi. Brezilyalı oyuncu, bordo-mavili formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper kupa müsabakaları olmak üzere toplam 40 maçta 2 bin 787 dakika sahada kaldı. Toplam 40 maçın 33’üne 11’de başlayan Felipe Augusto, 15 gol attı.

Başarılı oyuncu, bu gollerin 13’ünü Süper Lig’de 1’ini Ziraat Türkiye Kupası’nda 1’ini de Süper kupa karşılaşmasında kaydetti. Hücumda her bölgede oynamasıyla teknik direktör Fatih Tekke’nin elini güçlendiren Augusto, bu sezon hücumda 4 ayrı mevkide oynadı. 40 maçın 15’ini forvet arkası, 14’ünü santrfor, 8’ini sağ kanat, 3’ünü sol kanat oynadı.