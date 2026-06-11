Manchester City'nin Elliot Anderson ısrarı sürüyor ancak sonuç değişmiyor. Transfer piyasasının güvenilir kalemi Fabrizio Romano'nun X üzerinden duyurduğuna göre City, bonuslar dahil yaklaşık 140 milyon euroluk ikinci teklifini Nottingham Forest'a iletti. Forest bu teklifi de reddetti.

Kulübün Anderson için beklediği rakam farklı: temel ücret olarak 140 milyon euro, üstüne milyonlarca euro değerinde bonuslar. Transfermarkt'ın oyuncu için biçtiği 75 milyon euroluk değerle kıyaslandığında bu talep, pazarlığın ne denli çetin geçtiğini gözler önüne serdi.

CITY PES ETMİEYECEK

Romano, Manchester City'nin kısa sürede anlaşma sağlamayı hedeflediğini belirtti. Newcastle United altyapısından yetişen ve 2024 yazında 41 milyon euroya Forest'a transfer olan 23 yaşındaki Anderson, bu sezon Vítor Pereira'nın takımında 50 maça çıkarak 4 gol ve 5 asist kaydetti. City Ground'daki sözleşmesi üç sezon daha devam eden oyuncu, kulüp için kolay bırakılacak bir isim değil.

PLAN B HAZIR: TONALİ

Anderson için masada anlaşma sağlanamazsa City'nin Premier League'e yöneleceği belirtildi. Romano'ya göre Newcastle United'ın İtalyan orta sahası Sandro Tonali, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın kısa listesinde yer alıyor.



REİJNDERS'E KÖTÜ HABER

Anderson'ın olası transferi, kadro içinde de dengeleri sarsacak. Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders, geçen sezonun ikinci yarısında Guardiola döneminde ilk on birden düşmüştü. Maresca'nın planlarını bekleyen Reijnders için yeni bir orta saha transferi, belirsizliği daha da derinleştirecek.