14 yıl sonra oynanan derbi nefes kesti: Tarihi geri dönüş
İngiltere Championship'te 14 yıl aranın ardından oynanan Millwall-West Ham derbisi nefes kesti. West Ham'dan muhteşem geri dönüş geldi.
İngiltere Championship’in 8. haftasında Millwall, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.
DERBİ 14 YIL SONRA OYNANDI
İki takım The Den Stadyumu’nda oynanan maç ile birlikte 14 yıl sonra birbirlerine rakip oldu.
Derbi nefes keserken, mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.
Milwall 16. dakikada Caleb Taylor’ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Ardından 45+3’te Camiel Neghli’nin golüyle fark 2’ye çıktı ve ilk yarı 2-0’lık skorla bitti.
İkinci yarının son bölümlerine doğru bastıran West Ham, 74. dakikada Mohamadou Kante’nin golüyle farkı 1’e indirdi.
West Ham’da 80. dakikada sahneye çıkan Konstantinos Mavropanos, derbiye dengeyi getiren golü kaydetti.
Konuk ekipte Mohamadou Kante, bariz gol şansını engelleme nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
4 gollü derbide kazanan çıkmadı ve 14 yıl aranın ardından oynanan derbide takımlar 1’er puana razı oldu.
Bu sonuçla West Ham, puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Milwall ise 11 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.
West Ham, ligin bir sonraki haftasında sahasında QPR’ı konuk edecek.
Millwall Preston deplasmanına çıkacak.