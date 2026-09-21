Transfer döneminde takıma 14 oyuncu gitti 14 oyuncu geldi yüzü gülmedi! Sondan 3. sıraya inince itiraf etti.

Samsunspor, ligdeki kötü sonuçlarına Erzurum deplasmanında bir yenisini ekledi. Erzurumspor'a 1-0 yenilinde ligde sondan 3. sıraya kadar indi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçtan sonra dikkat çekici açıklamalar yaparken, bir de itirafta bulundu ve "Durumumuz iç açıcı değil" itirafında bulundu.

"DURUMUMUZ NE YAZIK Kİ İÇ AÇICI DEĞİL"

Fink, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurumspor karşısında geçen haftaya nazaran farklı bir oyun sergilemeye çalıştık. Biraz daha durmadan baskı yapmak yerine aynı zamanda bekleyerek oynamak istedik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık ama yaptığımız bir hatadan gol yedik.

Bazen şanssız olduğunuz dönemler olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor. Ama genç bir takımız ve transfer dönemi bizim adımıza çok hareketli geçti. Hem giden hem de gelen oyunculara baktığımız zaman yaklaşık 14 oyuncumuz ayrıldı, 14 yeni oyuncu geldi. Gelecek adına pozitif düşünceler içindeyim. Takımıma inanıyorum. Birbirleriyle oynama alışkanlığı ve ezbere oyun becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Milli araya gireceğiz ve bazı oyuncularım milli takıma gidecek, bazıları kalacak. Bu sürede gelecek maça iyi şekilde hazırlanacağız. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendi evimizde derbi karşılaşmasına çıkacağız. Durumumuz ne yazık ki iç açıcı değil. İstediğimiz sonuçları alamadık ama bu karşılaşma bizim adımıza çok doğru bir maç olabilir. Onlar da Galatasaray karşısında aldığı galibiyetten ötürü moralli durumda ama biz onlara karşı evimizde oynayacağız. Onlara karşı iyi performans göstermeye çalışacağız. Birlik içinde olmalıyız ben takımıma güveniyorum. Tecrübeli biriyim ve bu tecrübeyle bu takımda ciddi potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen haftalarda bu durumun üstesinden geleceğimizi söyleyebilirim."