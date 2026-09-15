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Halk TV Spor 119 maçta 44 gol atan Süper Lig'in yıldızının yeni adresi belli oldu

119 maçta 44 gol atan Süper Lig'in yıldızının yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de oynadığı 119 maçta 44 gol atan santrforun yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
119 maçta 44 gol atan Süper Lig'in yıldızının yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da forma giyen Marius Mouandilmadji hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, 27 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Samsunspor ile anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibi, bu transferden 9 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Yunanistan temsilcisinin bu rakamı 4 taksit halinde ödeyeceği ifade edildi.

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OYUNCU DA ANLAŞTI

Kulüplerin anlaşmasının ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de anlaşma sağladı.

Çadlı santrfor Yunan ekibinde yıllık 1.3 milyon euro maaş alacak.

Sağlık kontrollerinden geçen Mouandilmadji, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Olympiakos’a imzayı atacak.

119 MAÇTA 44 GOL ATTI

Samsunspor formasıyla 119 maçta forma giyen Marius Mouandilmadji, 44 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2 maça çıkan Mouandilmadji, 2 maça da ilk 11'de başladı ve 1 gol attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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